El BNG de A Coruña señala que las negociaciones por los Presupuestos 2026 avanzan "en buena dirección"

Las negociaciones para que A Coruña cuente con un plan de presupuestos para el año 2026 avanzan "na boa dirección", según declaró este miércoles el portavoz del BNG, Francisco Jorquera. Desde el gobierno local, la alcaldesa Inés Rey coincidió en valorar de manera positiva las reuniones mantenidas hasta el momento, afirmando que "chegaremos a un acordo para ter eses orzamentos expansivos e progresistas e que melloren os servizos públicos da cidade".

En una rueda de prensa celebrada en María Pita, Jorquera destacó que el gobierno local es favorable a aceptar propuestas de los nacionalistas como la recuperación de los presupuestos participativos o la devolución al pleno de competencias que perdió con la modificación de las bases de las cuentas del 2025.

Este año, los presupuestos no se aprobaron hasta el mes de marzo —tras una cuestión de confianza a la alcaldesa— y contaron con críticas por parte de la oposición. El BNG denunció falta de diálogo y el incumplimiento del acuerdo de investidura y el PP que no se escucharon entonces sus enmiendas.

Congelación de tasas, con excepción

Para los presupuestos del 2026, uno de los acuerdos a los que ya han llegado ambas partes está en la congelación de las tasas. Al respecto, Rey explicó que el objetivo es "non subir a presión fiscal" y que este acuerdo relativo a las ordenanzas fiscales sirve como paso previo para ir modelando estos nuevos presupuestos.

Este será uno de los puntos que se debatan y voten en la sesión del pleno prevista para este jueves.

Por su parte, Jorquera matizó que la tasa que regula el Servizo de Axuda no Fogar sí subirá ya que "a atención á dependencia é unha competencia autonómica, pero a Xunta descarga nos Concellos boa parte do custo do servizo de atención domiciliar, até o punto de provocar unha situación de asfixia económica a moitos concellos, nomeadamente os de menos habitantes e cunha poboación máis avellentada".

La propuesta del BNG pasaba por eximir de este copago a las personas que ingresen menos del IPREM en la modalidad básica e introducir tramos progresivos. Sin embargo, la normativa autonómica impide esta modificación.

En este sentido, el nacionalista criticó al PP coruñés por su "cinismo e falta de vergoña" al criticar una subida de la que responsabiliza a la Xunta de Galicia.

"Os investimentos da Xunta na nosa cidade volven ser raquíticos no proxecto de orzamentos autonómicos para 2026, como raquítica é a partida que se destina á vivenda pública, pese a ser competencia da Xunta ou como demostra o retraso na ampliación do CHUAC ou os recortes na sanidade e no ensino públicos", criticó además el portavoz del BNG.

Las negociaciones continúan

Pese a haber llegado a un acuerdo en lo relativo a las tasas, todavía quedan puntos por negociar. En este sentido, la alcaldesa resaltó que "retomamos ese diálogo co BNG para que a cidade conte cuns orzamentos progresitas que sigan facendo avanzar a cidade o vindeiro ano e seguimos dialogando e negociando".

Desde el partido nacionalista explican que mantienen demandas como un refuerzo en las políticas de vivienda de competencia municipal, priorizar las inversiones en los barrios, regularizar los servicios públicos precarios como el transporte público urbano, la recogida de basuras, las bibliotecas o las instalaciones deportivas.

También demandan mayor atención a las infraestructuras y entidades culturales y deportivas de base, el mantenimiento de espacios públicos y apostar por la accesibilidad y mejorar el servicio de limpieza.