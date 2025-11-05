A Coruña encara un miércoles pasado por agua y viento

A Coruña continúa este miércoles, 3 de noviembre, en aviso amarillo en el litoral por fuertes rachas de viento y oleaje. Meteogalicia pronostica para este día una jornada que estará marcada por precipitaciones, especialmente por la mañana.

Por la tarde, seguirá lloviendo, aunque las lluvias se alternarán con nubes y claros, dando paso en ocasiones a cielos muy cubiertos. Ya por la noche, el cielo permanecerá nublado y dejará algún que otro chubasco.

La Aemet ha activado la alerta amarilla en el litoral noroeste y oeste de la provincia, donde se espera viento del sur de entre 50 a 61 km/h, con fuerza 7. Además, mar combinada del oeste y suroeste con olas de 4 a 5 metros.

En el noreste de A Coruña las precipitaciones podrán alcanzar acumulaciones de 20 milímetros en una hora, mientras que el viento del sur dejará rachas de hasta 80 km/h. Por su parte, en el oeste las lluvias registrarán los 60 milímetros acumulados en 12 horas, junto a rachas de viento de 90 km/h.

La pasada noche, durante la alerta naranja, el viento superó los 100 km/h en el puerto exterior en Punta Langosteira, mientras que en el dique de abrigo la estación de MeteoGalicia registró 91 km/h.

05/11 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, tormentas, lluvias y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/0Y5LHDVMrw — AEMET (@AEMET_Esp) November 4, 2025

Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los registrados en los últimos días, con mínimas de 13 grados y máximas de 19 grados.

Por último, la calidad del aire se mantendrá dentro de un nivel favorable en general.