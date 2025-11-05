El centro comercial Cuatro Caminos de A Coruña acoge el sábado 15 de noviembre el Festival Market

El centro comercial de Cuatro Caminos acogerá el próximo sábado 15 de noviembre una nueva edición del Festival Market, impulsado por las cinco creadoras de contenido coruñesas Andrea Costas, Arantxa Maceiras, Martina Costas, Sara Noguerol y Miriam de la Mata.

Los clientes que se animen a visitar este mercadillo tendrán la oportunidad de adquirir una variedad muy amplia de prendas de ropa de segunda mano, de diferentes estilos, tallas y precios, por lo que las personas interesadas podrán renovar su armario para este invierno.

Cartel Poster Vertical Frase Felicidad Valiente Minimalista Rosa-4 Cedida

El horario de apertura será desde las 12:00 de la mañana hasta las 20:00 horas de la tarde y se situará en la planta baja del centro comercial delante del Gadis. Además de la ropa, los asistentes podrán disfrutar de música en directo con un DJ, y la organización adelanta que habrá más sorpresas.