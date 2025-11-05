Aparece varado en la playa de Mera, en Oleiros (A Coruña), un cetáceo en peligro de extinción Cedida

Aunque a simple vista parece un delfín, lo más seguro es que se trate de una "toniña" o marsopa. Este es el animal que ha aparecido muerto este mediodía en la playa de Mera, en Oleiros (A Coruña).

Aunque todavía está por confirmar la especie concreta, desde la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos (CEMMA) creen que se trata de una toniña, cuyo nombre técnico esPhocoena. El ejemplar será retirado a la nave del Concello de Oleiros, donde mañana jueves examinarán al animal para determinar la especie exacta, así como el motivo de su muerte.

Gracias a las imágenes facilitadas por una seguidora de Quincemil, se puede apreciar que el animal presenta numerosas magulladuras en la cabeza, la aleta y la cola. Desde el CEMMA aseguran que las causas pueden ser diversas, aunque explican que todos los cetáceos que están llegando estos días a las costas por la subida de las mareas llevan tiempo muertos.

"Toniña" varada Cedida

En el caso de la toniña, su pérdida podría suponer un problema para la evolución de esta especie. Aunque para muchos es un animal desconocido, lo cierto es que este 2025 fue designado como "especie del año" de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, precisamente para darle visibilidad ante su "grave riesgo de desaparición".

Desde el CEMMA temen que esta especie pueda llegar a extinguirse en unos años.