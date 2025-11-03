Bomberos de A Coruña (imagen archivo)

A Coruña

Los bomberos de A Coruña intervienen en tres aperturas forzadas en menos de tres horas

La noche del domingo al lunes estuvo marcada por varias intervenciones en varias zonas de la ciudad

Los bomberos de A Coruña tuvieron que intervenir la pasada noche en menos de 3 horas en tres aperturas forzadas en domicilios situados en los barrios de Eirís, la Sagrada Familia y Os Mallos.

La primera fue a las 21:41 del domingo en el barrio de Eirís, debido a que un hombre solicitó ayuda médica en su vivienda situada en la avenida Lamadosa. Al acceder al interior, los efectivos encontraron al hombre en parada cardíaca. Los sanitarios intentaron llevar a cabo la reanimación sin éxito.

Por otra parte, los bomberos también acudieron a la Sagrada Familia, sobre las 01:35 horas, concretamente a la calle San Jaime, para acceder a una vivienda en la que un hombre se encontraba solicitando ayuda. Finalmente fue trasladado al CHUAC tras la entrada de la Policía Local y el 061.
Algo similar sucedió, a las 22:31 horas, en la calle Diego Delicado en Os Mallos, donde los bomberos accedieron por la fachada con una autoescalera para socorrer a una mujer de avanzada edad que también fue trasladada al hospital, en este caso por una posible rotura de cadera.
También tuvo lugar un incendio en la zona de San Pedro de Visma. El siniestro ocurrió sobre las 01:34 horas de la madrugada, y terminó con la vivienda calcinada. Se trataba de una antigua casa adosada con dos alturas.