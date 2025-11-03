Los bomberos de A Coruña intervienen en tres aperturas forzadas en menos de tres horas

Los bomberos de A Coruña tuvieron que intervenir la pasada noche en menos de 3 horas en tres aperturas forzadas en domicilios situados en los barrios de Eirís, la Sagrada Familia y Os Mallos.

La primera fue a las 21:41 del domingo en el barrio de Eirís, debido a que un hombre solicitó ayuda médica en su vivienda situada en la avenida Lamadosa. Al acceder al interior, los efectivos encontraron al hombre en parada cardíaca. Los sanitarios intentaron llevar a cabo la reanimación sin éxito.