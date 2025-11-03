Ofrecido por:
Los bomberos de A Coruña intervienen en tres aperturas forzadas en menos de tres horas
La noche del domingo al lunes estuvo marcada por varias intervenciones en varias zonas de la ciudad
Los bomberos de A Coruña tuvieron que intervenir la pasada noche en menos de 3 horas en tres aperturas forzadas en domicilios situados en los barrios de Eirís, la Sagrada Familia y Os Mallos.
La primera fue a las 21:41 del domingo en el barrio de Eirís, debido a que un hombre solicitó ayuda médica en su vivienda situada en la avenida Lamadosa. Al acceder al interior, los efectivos encontraron al hombre en parada cardíaca. Los sanitarios intentaron llevar a cabo la reanimación sin éxito.