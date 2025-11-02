Os Mallos, en A Coruña, confirma su cara solidaria: cientos de juguetes y casi 2.000 euros recaudados

Os Mallos, en A Coruña, ha vuelto a demostrar su lado más solidario. La recogida de juguetes y donaciones que organizaron en el mes de octubre la Asociación Veciñal Independiente Mallos-Vioño con la colaboración de la vinoteca Confort ha sido todo un éxito.

En total, han conseguido recaudar 1.700 euros, que han sido donados mediante transferencia bancaria a la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (Asanog).

Además, se han recogido cientos de juguetes en buenas condiciones, que han sido trasladados en un furgón y en vehículos particulares para ser donados a la Unidad de Oncología del Hospital Materno Infantil de A Coruña. Ahí podrán disfrutarlos los niños y niñas, en un momento vital complicado como es afrontar esta enfermedad con una edad tan corta.