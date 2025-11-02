El horario que atasca la calle Real de A Coruña y divide al reparto de mercancías y al comercio

Vehículos de reparto y peatones en la calle Real de A Coruña entre las 10:00 y las 11:00 horas. Enrique Romanos Tardío

Las calles peatonales están hechas para los peatones. Pero en estas calles hay establecimientos comerciales que a diario o con frecuencia necesitan reponer existencias y recibir mercancías trasladadas en vehículos.

Su reparto las convierte durante unas horas en vías de circulación rodada que ocasionan algunas molestias a los habituales usuarios, los peatones. Ocurre tradicionalmente en la calle Real de A Coruña.

La hora que transcurre entre las 10:00 y las 11:00 es el momento "crítico" de lunes a sábado en la calle Real. Los vehículos de carga y descarga disponen de más tiempo, desde las 6:00 horas, para hacer sus repartos, pero como la mayor parte de los comercios abren a partir de las 10:00, es en la hora final permitida, hasta las 11:00, cuando suelen ejecutar el reparto.

En ese tramo horario de una hora no es raro ver numerosas furgonetas arrimadas al lado izquierdo de la calle en dirección a la plaza de María Pita para descargar y entregar mercancías en las tiendas.

Una furgoneta esquiva a un peatón en la calle Real. Enrique Romanos Tardío

También es habitual ver peatones, parte de ellos cruceristas cuando los barcos atracan en el puerto, esquivando los vehículos que hacen sus repartos de forma apresurada para no excederse del tiempo permitido y evitar exponerse a una multa.

Esta situación que se encuentran turistas extranjeros procedentes de países donde el comercio está abierto una o dos horas antes es una "molestia cotidiana" que los comerciantes de la calle Real tienen "asumida", no por ello expuesta con malestar por parte de los propios afectados y del sector de la carga y descarga de mercancías.

Problemas de tiempo y espacio

"Algunos repartos no llegan porque a los repartidores no les da tiempo antes de las once de la mañana. Si aquí nadie o casi nadie abre hasta las diez, ¿por qué no amplían el horario después de las once?", expone la presidenta de zona comercial Obelisco, Carolina Carrillo, también copropietaria de Luna Lunera.

El otro sector afectado, los repartidores, miran también el reloj, pero para que se adelante el horario de reparto, y apuntan al comercio. "Esta ciudad nunca madrugó mucho. Si tenemos que repartir desde las seis, y estamos en A Coruña a las ocho, ¿por qué no abren las tiendas antes de las diez?", pregunta el presidente de la Asociación de Transportes Ligeros de A Coruña, José Manuel Reimúndez.

Dice este transportista que aunque "hoy ya no es tan complicado" circular por la calle Real como antes, entre las diez y las once "abren las tiendas, pasea la gente, camina hacia María Pita o el Obelisco para hacer recados y gestiones... y se juntan coches y personas".

Vehículos aparcados ante portales o accesos a negocios o que confluyen en un estrecho tramo de la calle Real o las aledañas cuando circulan para regresar a la calzada de vías de tráfico rodado son las principales quejas de los comerciantes.

Peatones entre furgonetas de reparto en la calle Real. Enrique Romanos Tardío

"Hay algún momento en que no podemos salir o entrar a la tienda, o limpiar el escaparate. Y los días en que a la misma hora coinciden el reparto y la recogida de cartones es cuando hay más caos", dice Laura Novoa, empleada de Varadé, que asegura que nunca han perdido un reparto.

Muy cerca en el mismo lado de la calle, la empleada de otra tienda de ropa y complementos cuenta que aunque no abre hasta las diez, está media hora antes en el interior del negocio para recibir las mercancías.

Las quejas de los transportistas, que confirman que "nada ha cambiado en la circulación" por la calle Real, se centran en el "poco tiempo" del que disponen "si los comercios no adelantan su apertura".

La situación se complica más si hay andamios o contenedores de obra en la calle que reducen la superficie para la circulación, como ocurre en la actualidad.

Más vigilancia policial y ampliación de horario

Hay vehículos de reparto que entre las diez y las once de la mañana en la calle Real aparcan unos minutos en el tramo más próximo al Obelisco y al terminar su actividad dan marcha atrás y abandonan la zona por Rúa Nova o por Los Cantones, ahora con tramos cerrados por la obra de su renovación.

Un camión de reparto arrimado a una fachada de la calle Real. Enrique Romanos Tardío

Otras furgonetas deben entregar más paquetes en la calle, avanzan por tramos y vuelven a la calzada por Agar hacia la Marina o por Bailén, Galera, Torreiro o Barrera, todas peatonales hasta salir por San Andrés o Panaderas.

Aseguran comerciantes y transportistas que la Policía Local está "multando" a quienes hacen repartos más allá de las 11:00 horas; los primeros señalan además que los agentes "se dejan ver más vigilando la zona a pie, en moto o en coche", tanto antes como después de las once. "Si no podemos entregar antes de esa hora no nos arriesgamos a una sanción", dice Reimúndez, que protesta porque en otras zonas peatonales de la ciudad algunas terrazas de hostelería se colocan "pronto" y dificultan el tráfico de furgonetas.

Fuentes municipales indican que la ordenanza de movilidad aprobada hace un mes en el Pleno recoge que la carga y descarga tendrá una hora más para su actividad cuando emplee vehículos con emisiones cero, "una manera de ampliar los horarios y de incentivar el cuidado del medio ambiente".