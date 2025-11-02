Ofrecido por:
A Coruña avanza en la instalación del alumbrado de navidad: llegan los primeros motivos a O Parrote
Los operarios seguían instalando esta mañana la bola iluminada de Marina y descargaron los primeros elementos luminosos en O Parrote
A Coruña sigue avanzando en la instalación de los diferentes elementos iluminados de decoración de navidad, que en cuestión de semanas encenderá todo un ídolo de una generación de deportivistas como Bebeto.
Los operarios han estado descargando esta mañana en la zona de O Parrote los arcados que iluminarán en esa zona, que han sido trasladados en camión.
Además, a lo largo de la mañana también varios trabajadores han avanzado en la instalación de la conocida bola iluminada de la zona de Marina, en la que miles de coruñeses y turistas se inmortalizan cada final de año, constituyendo una de las imágenes icónicas de navidades en los últimos años.
Diferentes puntos de la ciudad también han visto en los últimos días como avanzaba la instalación de sus motivos navideños, todo ello con el objetivo de tenerlo listo para que diciembre sea un mes mágico.