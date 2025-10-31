Una salida de vía en Alfonso Molina, el percance más destacado por la lluvia en A Coruña

La lluvia ha dejado una salida de vía esta mañana, a las 8:45, en Alfonso Molina, en A Coruña, en el punto kilométrico 1,2.

En concreto, el vehículo se salió por el arcén derecho, quedando en el tramo comprendido entre el asfalto y el césped.

El incidente no ha causado daños personales, y tan solo daños materiales en el vehículo, destinado a uso de carga de mercancías.

La ausencia de actividad lectiva ha hecho que, a pesar de la lluvia, la circulación sea fluida y no haya habido grandes percances. Casi a la vez, se produjo un accidente en la Tercera Ronda, que ocasionó retenciones.