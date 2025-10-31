Ofrecido por:
Herida en A Coruña una motorista tras chocar contra un coche en Os Mallos
La motorista tuvo que ser trasladada por el 061 al hospital. El siniestro está provocando retenciones de tráfico en la Ronda de Outeiro y en la Avenida de Arteixo
Te puede interesar: Bebeto encenderá las luces de la Navidad 2025 en A Coruña: será el 28 de noviembre en María Pita
Una motorista ha resultado herida este viernes, 31 de octubre, tras chocar contra un coche en A Coruña entre el cruce de la Ronda de Outeiro con la Avenida de Arteixo en el barrio de Os Mallos.
Según confirman desde la sala de pantallas de la Policía Local, el incidente tuvo lugar sobre las 17:10 horas de esta tarde. Hasta el lugar se han desplazado agentes de atestados y personal sanitario del 061.
Por el momento se desconoce el estado de la motorista, que tuvo que ser trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).
El siniestro está provocando importantes retenciones de tráfico en ambos sentidos de la Ronda de Outeiro y en la Avenida de Arteixo, en sentido entrada de la ciudad. Agentes de policía se encuentran regulando el tráfico.