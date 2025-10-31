Herida en A Coruña una motorista tras chocar contra un coche en Os Mallos Eloy TP

Una motorista ha resultado herida este viernes, 31 de octubre, tras chocar contra un coche en A Coruña entre el cruce de la Ronda de Outeiro con la Avenida de Arteixo en el barrio de Os Mallos.

Según confirman desde la sala de pantallas de la Policía Local, el incidente tuvo lugar sobre las 17:10 horas de esta tarde. Hasta el lugar se han desplazado agentes de atestados y personal sanitario del 061.

Por el momento se desconoce el estado de la motorista, que tuvo que ser trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El siniestro está provocando importantes retenciones de tráfico en ambos sentidos de la Ronda de Outeiro y en la Avenida de Arteixo, en sentido entrada de la ciudad. Agentes de policía se encuentran regulando el tráfico.