Los murales de Urbano Lugrís en A Coruña ya son Bien de Interés Cultural

La Xunta de Galicia ha concluido la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de los murales de Urbano Lugrís situados en la rúa Olmos de A Coruña, un reconocimiento oficial que se hace efectivo con su publicación en el Diario Oficial de Galicia y que pone en valor la alta calidad artística y el carácter excepcional del conjunto.

Con esta resolución, el número total de elementos declarados BIC en Galicia asciende a 792, consolidando el compromiso de la Xunta con la protección y conservación del patrimonio cultural gallego.

El expediente destaca que las 12 obras que conforman este conjunto mural representan un ejemplo singular en el que pintura y arquitectura se integran en una unidad artística compleja, que solo puede entenderse en su conjunto.

Además, se subraya el carácter excepcional de estas piezas dentro de la producción de Lugrís, al no conservarse ningún otro conjunto similar que refleje su nivel de creatividad y maestría en la decoración de interiores.

Los murales, diseñados originalmente para el Restaurante Fornos, un histórico local coruñés que formaba parte de la identidad y la memoria social de la ciudad desde el siglo XIX, son también un testimonio del universo simbólico y personal del artista, en el que confluyen sus mundos marinos, oníricos y mitológicos.

Las doce piezas presentan diferentes estados de conservación y muestran estampas del litoral coruñés, fondos marinos con peces, algas, sirenas o medusas, además de motivos náuticos como barcos, galeones, anclas o veleros.

Entre las representaciones más destacadas figuran la Torre de Hércules, la antigua Comandancia de Marina y el Castillo de San Antón, iconos indiscutibles de la ciudad.