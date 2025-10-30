Continúan los atascos en A Coruña por el corte de la salida de San Cristóbal en el último día de cierre

En el tercer día de corte de la salida de San Cristóbal en la unión entre la AC-11 y Alfonso Molina, obligado para llevar a cabo unas obras de canalización, continúan las incidencias.

Las cámaras de la Dirección General de Tráfico siguen registrando un amplio volumen de tráfico en esa zona, al obligar a continuar hacia la rotonda de Matogrande por no poder ejecutar esa salida, absorbiendo un número de vehículos mayor de los habituales.

Imagen de los atascos. DGT.

Los problemas se están presentando sobre todo en las horas punta de circulación, coincidiendo con las entradas y salidas de los trabajos, y de los centros escolares.

Está prevista la reapertura de la salida a lo largo del día de hoy, lo que contribuirá a recuperar la fluidez y la circulación habitual.

Desde la Unidad de Tráfico de la Policía Local se recomienda que, para desplazamientos de largo recorrido, se utilice la AC-14; y para trayectos cortos o medios, la avenida das Universidades hasta el enlace de Matogrande con Alfonso Molina.