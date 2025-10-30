Bergondo (A Coruña) celebra el Magosto con una gran fiesta para todos los públicos

Bergondo, en A Coruña, celebrará este sábado, 1 de noviembre, su tradicional Magosto con una completa programación pensada para disfrutar en familia.

La cita será en la pista de San Cidre, junto a la Casa de la Cultura, y ofrecerá una combinación de música, juegos y gastronomía típica.

La jornada comenzará a las 17:00 con una fiesta infantil, donde los más pequeños serán los protagonistas.

A las 19:00 se repartirán las clásicas castañas asadas, y poco después, a las 19:30, tendrá lugar el esperado Túnel del Terror, una de las actividades más populares del evento.

La música correrá a cargo del grupo El Corta, que animará la noche a partir de las 21:00.

Más tarde, sobre las 22:00 horas, los asistentes podrán degustar un reconfortante caldo gallego, ideal para la ocasión.

Como broche final, el Ayuntamiento ha preparado una foliada con grupos de la comarca, que pondrán el punto y final a una jornada festiva que celebra la cultura y las tradiciones gallegas con el mejor ambiente.