Arteixo (A Coruña) unifica la gestión de las piscinas de Arteixo y Meicende para ganar eficiencia

El Ayuntamiento de Arteixo aprobó este jueves en pleno el inicio del trámite para unificar el modelo de gestión de los complejos de piscinas del núcleo de Arteixo y de Meicende, con el objetivo de ganar eficiencia y reforzar el control municipal sobre estos servicios públicos.

El nuevo modelo eliminará la concesión administrativa vigente en el complejo de Arteixo, sustituyéndola por un contrato de prestación directa de servicios, como el que ya se aplica en Meicende.

Esta fórmula permitirá al ayuntamiento decidir de forma más ágil sobre el funcionamiento diario de las instalaciones y mejorar el equilibrio económico del servicio gracias a las ventajas de la economía de escala.

El ayuntamiento mantendrá los precios más bajos de toda la comarca coruñesa, tal y como reflejan los estudios económicos que sitúan los abonos de Arteixo por debajo de los de A Coruña, Oleiros, Culleredo o Sada.

Además, Arteixo sigue siendo el municipio de la comarca con más metros cuadrados de lámina de agua de piscina por habitante. Actualmente, el complejo de Arteixo cuenta con 5.956 abonados, mientras que el de Meicende suma 2.868.

Tras la aprobación plenaria, el ayuntamiento convocará en los próximos meses un concurso público abierto para contratar a la empresa que prestará el servicio de manera directa en el complejo de Arteixo, garantizando así una gestión más eficiente, transparente y centrada en las personas usuarias.

Nuevas sendas peatonales y carriles bici en Sabón

El pleno también dio luz verde a una adenda al convenio con la Diputación que permitirá cofinanciar dos nuevas sendas peatonales con carril bici en el polígono de Sabón. Una recorrerá la avenida da Praia, con un presupuesto de 1,1 millones de euros, y la otra la avenida do Embalse, con 670.000 euros.

Las sendas se diseñarán como itinerarios naturales entre árboles, creando espacios de ocio junto al embalse do Rexedoiro. Además, se cubrirán las cunetas actuales para mejorar la seguridad, se instalarán sumideros para la recogida de pluviales y se mantendrán e incluso ampliarán las plazas de aparcamiento existentes, especialmente en la zona próxima a la playa.