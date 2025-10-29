La lluvia se asienta en A Coruña, con máximas de 19 grados y alerta amarilla

La lluvia ha llegado para quedarse. A Coruña registrará precipitaciones lo que queda de semana, con temperaturas máximas que no superarán los 19 grados y una alerta amarilla por viento activada mañana jueves.

Las predicciones de Meteogalicia señalan que la ciudad herculina despedirá el mes de octubre con cielos con nubes y claros, ocasionalmente muy nublados, así como con lluvias todos los días. Las temperaturas serán normales para esta época del año, con mínimas que ascenderán moderadamente y máximas que se mantendrán sin cambios.

Así, hoy miércoles el termómetro oscilará entre los 11 y 19 grados, mientras que mañana jueves marcará entre 12 y 18. Las mínimas subirán hasta los 16 grados el viernes, para descender de nuevo el 1 de noviembre hasta los 13 grados y, ya el domingo día 2, hasta los 10 grados.

A Coruña tiene activada una alerta amarilla por viento en el mar de fuerza 7 mañana jueves, entre las 12:00 y las 21:00 horas. El aviso amarillo se extiende también a las rachas de viento, que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, mientras que durante la madrugada del jueves al viernes las precipitaciones podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El ayuntamiento inició el pasado lunes el levantamiento de la duna de Riazor, que lleva tres décadas protegiendo el Paseo Marítimo de los temporales. La estructura alcanzará más de dos metros de altura y las excavadoras continúan este miércoles trabajando en una labor que les llevará dos semanas realizar.

Noviembre dará inicio en Galicia bajo el dominio de las borrascas atlánticas, con altas probabilidades de lluvia y fuerte viento del sur-suroeste. Las temperaturas, según Meteogalicia, serán propias de la época del año.