Inmovilizado un camión en Culleredo (A Coruña) por exceso de carga y carecer de título de transporte

La Guardia Civil ha inmovilizado un camión de transporte público de mercancías en Ledoño, en el municipio de Culleredo, tras detectar múltiples infracciones graves y muy graves en el marco de una campaña de control de pesaje. Los hechos se produjeron en el kilómetro 5,220 de la carretera DP-3109, donde agentes del Subsector de Tráfico de A Coruña realizaban labores de inspección de transportes por carretera.

El vehículo, un camión de 3.500 kilos que realizaba un trayecto entre Culleredo y Aranga, fue detenido para su revisión. Durante la inspección, los guardias civiles comprobaron que el conductor carecía del título habilitante MDL necesario para llevar a cabo transporte público de mercancías. Esta irregularidad supone la apertura de un expediente sancionador grave tanto para el cargador como para el transportista, con multas de 4.001 euros cada una.

Además, el vehículo circulaba con un exceso de peso del 31,42% respecto a la masa máxima autorizada, motivo por el que se formularon otros dos expedientes sancionadores por infracción muy grave: 2.001 euros de multa para el cargador y la misma cantidad para el transportista.

Los agentes también denunciaron otras irregularidades, como llevar un documento de control incorrecto y la contratación de un transportista no autorizado.

Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil procedió a la inmovilización del vehículo hasta que se subsanen todas las incidencias detectadas.

Estas actuaciones se incluyen dentro de los controles periódicos dirigidos a garantizar el cumplimiento de la normativa de transporte por carretera. Su objetivo es reforzar la seguridad vial, evitar la competencia desleal en el sector y proteger a los usuarios. La Guardia Civil recuerda que el transporte público de mercancías requiere autorización administrativa vigente y que la responsabilidad recae tanto en los cargadores como en los transportistas.