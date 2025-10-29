Dos heridos leves en un accidente de madrugada en el Agra del Orzán, en A Coruña Google Maps

Dos personas tuvieron que ser trasladadas este martes a última hora de la noche por un accidente en la intersección entre Entrepeñas con Villa de Negreira. Ambos conductores resultaron heridos leves a pesar del impacto.

Según relatan fuentes de tráfico, la colisión se produjo en el mismo cruce que une ambas calles por una embestida. Sucedió a eso de las 23:45 horas de la noche.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de la policía local, así como Urxencias Sanitarias. También se requirió la asistencia del servicio de Bomberos de A Coruña. Según relatan en el boletín de incidencias, uno de los vehículos tiró una señal de la acera y dejó manchas de aceite en la calle.

Por ello, los profesionales procedieron a cortar la señal y a limpiar el aceite del paso de peatones así como los residuos que había dejado el coche en el impacto.