Palacio municipal de María Pita en A Coruña.

Palacio municipal de María Pita en A Coruña. Shutterstock.

Ofrecido por:

A Coruña

A Coruña rinde homenaje a Juana de Vega, Luis Huici y Víctor López Seoane en el Día de Todos los Santos

El acto, que se celebrará este sábado en el cementerio de San Amaro, recordará la memoria democrática, el compromiso social y el legado científico de estas tres figuras coruñesas

Te puede interesar: Semana de cambios en A Coruña: bajan las temperaturas y vuelven las lluvias

Publicada

El Concello de A Coruña celebrará este sábado, 1 de noviembre, a las 12:00, la tradicional ofrenda floral con motivo del Día de Todos los Santos en el cementerio municipal de San Amaro.

Imagen de la vía cortada.

En esta edición, las personalidades homenajeadas son Juana de Vega, Luis Huici y Víctor López Seoane, representantes del espíritu progresista, el compromiso social y el avance científico que han marcado la historia y la identidad de la ciudad.

Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina, nacida en A Coruña en 1805, fue una de las mujeres más influyentes del siglo XIX y un ejemplo de compromiso con la educación, la igualdad y el bien común.

Su legado perdura a través de la Fundación Juana de Vega, que sigue impulsando proyectos sociales, culturales y educativos vinculados al progreso y la innovación en Galicia.

Luis Huici, pintor, ilustrador y militante republicano, desarrolló gran parte de su actividad en A Coruña, defendiendo las ideas de libertad y democracia.

Fue fusilado en 1936 por su condición de republicano, convirtiéndose en símbolo de las víctimas de la represión franquista y en referente de la memoria democrática reivindicada por el Gobierno local.

Víctor López Seoane, naturalista e investigador, destacó por su labor científica y por la creación de un importante gabinete de historia natural en A Coruña, contribuyendo a divulgar el conocimiento sobre la fauna y flora gallegas.

Sus colecciones, entre las más relevantes de España, fueron depositadas posteriormente en el Concello, consolidándose como un referente de la tradición científica y divulgadora de la ciudad.

El homenaje comenzará en la Cruz de los Olvidados, con la interpretación de la Coral Follas Novas, y continuará con las ofrendas florales ante las sepulturas de las tres personalidades homenajeadas.

El acto finalizará con una ofrenda floral en el Monumento a los Muertos por la Libertad, en recuerdo de todas las víctimas de la represión franquista y de quienes lucharon por una sociedad más libre e igualitaria.