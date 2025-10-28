A Coruña rinde homenaje a Juana de Vega, Luis Huici y Víctor López Seoane en el Día de Todos los Santos

El Concello de A Coruña celebrará este sábado, 1 de noviembre, a las 12:00, la tradicional ofrenda floral con motivo del Día de Todos los Santos en el cementerio municipal de San Amaro.

En esta edición, las personalidades homenajeadas son Juana de Vega, Luis Huici y Víctor López Seoane, representantes del espíritu progresista, el compromiso social y el avance científico que han marcado la historia y la identidad de la ciudad.

Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina, nacida en A Coruña en 1805, fue una de las mujeres más influyentes del siglo XIX y un ejemplo de compromiso con la educación, la igualdad y el bien común.

Su legado perdura a través de la Fundación Juana de Vega, que sigue impulsando proyectos sociales, culturales y educativos vinculados al progreso y la innovación en Galicia.

Luis Huici, pintor, ilustrador y militante republicano, desarrolló gran parte de su actividad en A Coruña, defendiendo las ideas de libertad y democracia.

Fue fusilado en 1936 por su condición de republicano, convirtiéndose en símbolo de las víctimas de la represión franquista y en referente de la memoria democrática reivindicada por el Gobierno local.

Víctor López Seoane, naturalista e investigador, destacó por su labor científica y por la creación de un importante gabinete de historia natural en A Coruña, contribuyendo a divulgar el conocimiento sobre la fauna y flora gallegas.

Sus colecciones, entre las más relevantes de España, fueron depositadas posteriormente en el Concello, consolidándose como un referente de la tradición científica y divulgadora de la ciudad.

El homenaje comenzará en la Cruz de los Olvidados, con la interpretación de la Coral Follas Novas, y continuará con las ofrendas florales ante las sepulturas de las tres personalidades homenajeadas.

El acto finalizará con una ofrenda floral en el Monumento a los Muertos por la Libertad, en recuerdo de todas las víctimas de la represión franquista y de quienes lucharon por una sociedad más libre e igualitaria.