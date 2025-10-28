Imagen de la vía cortada.

Imagen de la vía cortada. DGT.

A Coruña

El corte de la conexión de San Cristóbal con la AC-11, en A Coruña, causa mínima afección al tráfico

Los itinerarios alternativos han absorbido el tráfico habitual de esa zona. La prohibición de paso está prevista hasta el jueves

El tráfico en A Coruña pierde durante estos días una de sus salidas. A las 10:00, los operarios cortaron el ramal que conecta la avenida de San Cristóbal con la AC-11, en sentido salida de la ciudad desde el polígono de Agrela.

La interrupción del tráfico, que se prolongará hasta el jueves, se ejecuta para seguir con los trabajos de abastecimiento de 600mm situada bajo la calzada, en el kilómetro 1,28 de la AC-11.

La afección al tráfico rodado ha sido mínima, solventada por las vías alternativas.

Así, para desplazamientos de largo recorrido, se recomienda la AC-14, para recorridos cortos y medios el uso de la avenida da Universidades hasta el enlace de Matogrande en la avenida de Alfonso Molina e, incluso, está la posibilidad de emplear la propia glorieta de Matogrande para tomar diferentes destinos.