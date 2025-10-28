Condenado en A Coruña a 11 años y 4 meses de prisión por abusar de su sobrina menor de edad

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un hombre a 11 años y 4 meses de prisión, y al pago de 30.000 euros de indemnización, tras considerar probado que abusó sexualmente de forma continuada de su sobrina menor de edad, además de exhibirle material pornográfico.

Los hechos tuvieron lugar entre los años 2019 y 2020 cuando la menor tenía entre 10 y 12 años

La sentencia incluye además la prohibición de acercarse o comunicarse con su sobrina durante 15 años y la libertad vigilada durante 10 años tras cumplir la pena.

El tribunal ha considerado relevante la relación de confianza familiar entre el acusado y la menor, así como las pruebas que han corroborado los hechos, y ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño, dado que el procesado consignó parte de la indemnización antes del fallo.

Además, el acusado queda inhabilitado para trabajar con menores durante 16 años y 10 meses.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).