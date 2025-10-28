Ofrecido por:
Las autoridades abren una investigación por el accidente laboral del crucero que escaló en A Coruña
Reino Unido ha iniciado la investigación de los hechos que derivaron en el fallecimiento del trabajador del crucero Arvia, propiedad de P&O Cruises
Te puede interesar: Atraca en A Coruña un crucero a causa de un accidente laboral a bordo en el que fallece un empleado
Las autoridades de Reino Unido han abierto una investigación para aclarar las causas del fallecimiento de un trabajador del crucero Arvia, un buque propiedad de la empresa P&O Cruises y que tuvo que hacer escala el pasado fin de semana en A Coruña de forma urgente.
Tras permanecer casi medio día en la ciudad herculina, a última hora del domingo retomó su ruta prevista, que se llevará hasta las Islas Canarias.
La investigación la ha asumido la Subdivisión de Investigación de Accidentes Marítimos.
La causa del fallecimiento fue un accidente en el hueco del ascensor.
La embarcación tiene bandera de Islas Bermudas, un territorio que pertenece a este país, por lo que debe asumir las labores de investigación.