Intervención municipal en el 137 de la ronda de Outeiro de A Coruña tras meses de denuncias vecinales

Después de meses de convivencia complicada entre los vecinos de Os Mallos y el 137 de la ronda de Outeiro, finalmente hoy los servicios municipales han decidido intervenir para frenar la problemática que desde hace tiempo preocupa en la zona.

Tal y como sucedió hace unos meses con el número 20 de la ronda de Nelle, agentes de urbanismo, medio ambiente y servicios sociales han accedido al inmueble para comprobar las condiciones en las que viven las personas que residen en su interior. Para ello ha sido necesaria la intervención policial, que se ha desplegado a las puertas del inmueble para evitar cualquier altercado.

En estos momentos, el personal municipal continúa dentro del edificio realizando las comprobaciones pertinentes y actuará en caso de que resulte necesario. La intervención se produce tras las numerosas denuncias vecinales por la inseguridad que, aseguran, sienten al pasar frente al portal del número 137 de la ronda de Outeiro. Cabe recordar que hace exactamente un mes la Policía Nacional detuvo a un hombre por apuñalar a su "compañero de piso".

Los vecinos interpretan este edificio como "un foco de problemas contínuos".

