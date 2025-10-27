Culleredo (A Coruña) repartirá más de 500 kilos de castañas en su Magosto Municipal este sábado

Culleredo celebrará este sábado, 1 de noviembre, su Gran Festa do Magosto Municipal en el parque recreativo de Celas a partir de las 18:00.

El evento, organizado por el ayuntamiento con la colaboración de la Asociación Recreativa Cultural O Cruceiro, reunirá a centenares de vecinos y visitantes en torno a una de las tradiciones más queridas del otoño gallego.

Durante la jornada, se repartirán más de 500 kilos de castañas asadas, que los parrilleros prepararán sin descanso para atender a la gran afluencia de público.

El ambiente festivo se completará con vino joven, tocino a la brasa y la tradicional queimada, elementos imprescindibles en esta celebración popular.

La música correrá a cargo del Grupo Compás, que pondrá ritmo y alegría a una velada pensada para disfrutar en comunidad.

El Magosto Municipal de Culleredo se ha consolidado como uno de los más concurridos de la comarca, manteniendo vivo un espíritu de convivencia y arraigo que cada año reúne a familias y amigos en torno al fuego y las castañas.