Una calle de A Coruña esta mañana.

Una calle de A Coruña esta mañana. Quincemil.

Ofrecido por:

A Coruña

A Coruña abre la última semana de octubre con temperaturas normales

Meteogalicia no pronostica lluvias para hoy, aumentando la probabilidad con el paso de los días

Te puede interesar: ¿Carnet de conducir a los 17 en A Coruña?: "Hay que ver qué responsabilidad tendría el acompañante"

Publicada

A Coruña estrena la última semana del mes de octubre con unas temperaturas que se consideran normales para esta época del año.

A Coruña celebra el Samaín con fiestas y talleres para los más pequeños: aquí tienes los planes

De esta forma, el mercurio marcará 10 grados como mínima, ascendiendo ligeramente con respecto a los valores de los últimos días, y unas máximas de 17 grados.

En cuanto a los cielos, se presentarán con alternancia de muy nublados y nubes y claros, ocasionalmente poco nublados o despejados.

Las precipitaciones no harán acto de aparición hoy, al presentarse probabilidades no superiores al 5% en los tres momentos clave de la medición.

Con respecto a la calidad del aire, el instituto autonómico pronostica que el valor será favorable en general.