A Coruña abre la última semana de octubre con temperaturas normales

A Coruña estrena la última semana del mes de octubre con unas temperaturas que se consideran normales para esta época del año.

De esta forma, el mercurio marcará 10 grados como mínima, ascendiendo ligeramente con respecto a los valores de los últimos días, y unas máximas de 17 grados.

En cuanto a los cielos, se presentarán con alternancia de muy nublados y nubes y claros, ocasionalmente poco nublados o despejados.

Las precipitaciones no harán acto de aparición hoy, al presentarse probabilidades no superiores al 5% en los tres momentos clave de la medición.

Con respecto a la calidad del aire, el instituto autonómico pronostica que el valor será favorable en general.