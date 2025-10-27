La Audiencia de A Coruña juzga a tres personas por venta de droga

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el día 30 a tres personas para los que Fiscalía pide cuatro años y seis meses de prisión, acusados de venta de droga en A Coruña.

Su detención se produjo en octubre de 2024 en el marco de un operativo policial en un piso tras acceder una persona por una ventana de esa vivienda, lo que motivó que agentes de la Policía Nacional se desplazaran al lugar, según explica Europa Press.

Fue esa propia persona, que fue detenida, la que les abrió. En esa inspección del lugar los agentes observaron a simple vista en una de las estancias de la vivienda sustancias que podían ser estupefacientes, como finalmente se confirmó.

Fue en un posterior registro en la vivienda tras auto dictado por un juzgado. Allí se localizaron diversas cantidades de cocaína, cannabis, alprazolam y MDMA. También elementos para la preparación de la droga.

Los acusados, que residían en la casa, y la acusada, que era la arrendataria, poseían, según la Fiscalía, la vivienda "de común acuerdo dichas sustancias para suministrarlas y facilitar su consumo a terceras personas a cambio de dinero".