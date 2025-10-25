Trasladado un hombre en A Coruña tras ser embestido mientras circulaba en bici por una rotonda

Un hombre de 45 años ha tenido que ser trasladado este mediodía al hospital tras ser embestido por un coche en la rotonda de Ramón y Cajal con la avenida del Ejército.

El accidente se produjo en torno a las 15:00 horas de este sábado, cuando el ciclista circulaba dentro de la rotonda procedente de Salgado Torres y otro vehículo se incorporó desde Ramón y Cajal sin verlo.

Tal y como han informado fuentes de la Policía Local, el ciclista fue la única persona que resultó herida, aunque no hubo que lamentar lesiones de gravedad. Fue trasladado al Hospital Modelo de A Coruña con lesiones leves.

El accidente no provocó importantes retenciones, aunque el vehículo implicado tuvo que esperar a un lado de la carretera a la llegada de la unidad de atestados para investigar lo sucedido.