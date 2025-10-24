Un detenido en A Coruña por propinarle una paliza a otro hombre en mayo

La avenida de la Marina de A Coruña en una foto de archivo. López

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un hombre acusado de propinarle una paliza a otro en la calle el pasado mes de mayo. La víctima sufrió lesiones graves de las que todavía presenta secuelas.

Los hechos se desarrollaron a primera hora de la mañana, cuando la víctima se encontraba en la avenida de la Marina tras haber pasado la noche en una cercana zona de ocio nocturno. En un momento dado se cruza con un joven desconocido, con el que intercambia algunas palabras.

Este individuo le asesta entonces un puñetazo en la cara que lo hace caer al suelo y, estando ya indefenso, le propina dos patadas en la cabeza y el tronco, tras lo que se aleja del lugar. Varios viandantes se acercan a la víctima, que permanece tendida en el suelo, para socorrerla.

El agresor vuelve con la intención de continuar con los golpes, siendo los testigos de los hechos los que impiden que prosiga, por lo que también son amenazados por él, antes de marcharse de nuevo.

La Policía Local de A Coruña y los servicios médicos acudieron al lugar para asistir al agredido. El hombre sufrió lesiones de gravedad y diversas fracturas de huesos que supusieron intervenciones quirúrgicas.

Las indagaciones realizadas por el Grupo de Investigación del Distrito Sur en las semanas posteriores consiguen determinar la autoría de estos hechos. El hombre fue detenido el pasado 20 de octubre en A Coruña por un delito de lesiones y puesto a disposición judicial.