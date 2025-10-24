A Coruña subvenciona la rehabilitación energética de dos edificios en el Bario das Flores

El Concello da Coruña acaba de aprobar una subvención por 2.136.953,09 euros destinada a la rehabilitación energética de 143 viviendas y 11 locales comerciales en el Barrio das Flores. La ayuda, concedida a las mancomunidades de los bloques 45 y 46 de las calles Xeranios y Xirasois, se enmarca en el Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NexGenerationEU.

La intervención permitirá actuar sobre nueve portales, contribuyendo a la mejora de la eficiencia energética de los edificios mediante la renovación de la envolvente térmica (fachadas y cubiertas) y la impermeabilización de una plaza privada situada sobre los garajes. Así, las mejoras permitirá reducir en más de un 30% el consumo de energía primaria no renovable, lo que redundará en un mejor confort térmico y ahorro para los vecinos.

La tramitación de la subvención se realizó tras verificar que la propuesta cumplía con todos los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa estatal y europea. La actuación deberá estar finalizada antes del 30 de junio de 2026.

El ayuntamiento ha incluido esta medida en los Entornos Residenciais de Rehabilitación Programada (ERRP) de la ciudad, una herramienta que promueve la mejora integral de los barrios a través de la colaboración interadministrativa con el Ministerio de Transportes y la Xunta.

"Apostamos por usar todos los recursos disponibles para facilitar la rehabilitación del parque de vivienda existente, especialmente en aquellas zonas donde más falta hace, como es el caso del Barrio das Flores", explico el concejal de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda, Francisco Díaz, que señaló que los residentes aprovechan "esta oportunidad histórica para mejorar las condiciones de sus hogares".