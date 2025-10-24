Cortes de tráfico en A Coruña por las obras de Alfonso Molina: así afectarán a la circulación

Cortes de tráfico en A Coruña por las obras de Alfonso Molina:. Google Maps

Las obras de remodelación en Alfonso Molina, en A Coruña, obligarán a realizar cortes de tráfico la próxima semana. En concreto, el corte afectará al ramal de conexión de la avenida de San Cristóbal con la AC-11 en sentido salida de la ciudad, procedente del polígono de Agrela, entre el martes y el jueves.

Así lo ha dado a conocer este viernes la Delegación del Gobierno en Galicia, que señala que será necesario realizar el corte temporal en este ramal para poder seguir con los trabajos referentes al abastecimiento de 600 mm situada bajo la calzada, en el km 1,28 de la AC-11 en sentido salida de la ciudad.

Las restricciones estarán vigentes entre el martes 28 de octubre a las 10:00 horas y el jueves 30 a las 13:00 horas, así como desde las 10:00 del martes 4 de noviembre hasta las 13:00 del viernes 7 de noviembre.

Posteriormente, señala la Delegación del Gobierno en un comunicado, será preciso realizar nuevos cortes de los que se irá informando con antelación. En todo caso, habrá alternativas para circular, y estas son las recomendaciones:

Para desplazamientos de largo recorrido, la AC-14

Para recorridos cortos y medios, el itinerario a través de la avenida da Universidade (Avda. Glasgow – Avda. Universidade – Avda. García Sabell) hasta el enlace de Matogrande de la avenida de Alfonso Molina

También se podrá usar, para desplazamientos cortos, la glorieta de Matogrande

Las rutas alternativas estarán señalizadas en los paneles de mensaje variable tanto de la DGT como del propio Concello da Coruña.