A Coruña activa el programa Maiores en Plena Forma con actividades gratuitas en 15 centros cívicos

A Coruña pondrá en marcha una nueva edición del programa Maiores en Plena Forma, una propuesta municipal que busca fomentar el envejecimiento activo, la salud y la convivencia entre los vecinos y vecinas de 50 años o más.

Todas las actividades serán gratuitas y se desarrollarán en la red de centros cívicos de la ciudad, con el objetivo de acercar la programación a los barrios y facilitar la participación de las personas mayores.

El calendario incluye sesiones de bienestar físico y emocional, como yoga, bailes terapéuticos, risoterapia, danzaterapia, musicoterapia, control postural, gestión de emociones y manejo del móvil y redes sociales.

Además, se programarán itinerarios culturales accesibles por distintos puntos de la ciudad, bajo tres temáticas: A Coruña verde y romántica, con recorridos por jardines y alamedas; A Coruña mariñeira, vinculada a la fachada atlántica y la identidad portuaria; y A Coruña literaria y cultural, que invita a descubrir espacios emblemáticos de la creación y la memoria urbana.

Las personas interesadas deberán formalizar su preinscripción presencialmente entre el 24 y el 29 de octubre en la conserjería del centro cívico correspondiente.

Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de llegada, por lo que se recomienda consultar previamente los requisitos de cada actividad, como ropa cómoda, material necesario o condiciones de accesibilidad.