Operación antidroga en el puerto de A Coruña: incautado un "importante" alijo y detenciones en alta mar

A Coruña ha amanecido este miércoles con un operativo antidroga en el puerto. Agentes españoles y franceses han colaborado en esta operación, que se ha saldado con la incautación de un "importante" alijo de cocaína y con detenciones en alta mar, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

El amplio despliegue policial comenzó a primera hora de la mañana en el puerto de A Coruña, en concreto en el muelle del Calvo Sotelo. Participan en él agentes del Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco) y también miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera en el marco del operativo con intervención en una fragata francesa, que se encuentra atracada en el puerto coruñés.

"Se trata de una importante operación antidroga", ha remarcado el delegado del Gobierno. Blanco ha indicado que el trabajo conjunto entre las autoridades francesas y españolas ha favorecido las detenciones "en alta mar", así como la incautación de un "importante alijo de cocaína".

"Está bajo secreto de sumario, cuando (los detenidos) se pongan a disposición judicial podremos dar los pormenores", ha indicado Blanco para ensalzar el "trabajo encomiable" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con agentes franceses.

Cuestionado también por el último operativo antidroga en la zona de O Salnés, ha precisado que se puede dar "casi por finalizada" la parte policial y ha calificado de "auténtico éxito" el mismo. "21 detenidos y 11 registros", ha resumido para recordar que se centró en la lucha contra el menudeo en la venta de droga.

El operativo antidroga en el puerto coruñés ha generado una gran expectación desde primera hora de la mañana debido al amplio despliegue policial. Los agentes han descargado la droga del buque, aunque todavía se desconoce la cantidad exacta que había a bordo.