Herida en A Coruña una mujer de 24 años tras chocar contra otro coche en la avenida de San Cristóbal

Una mujer de 24 años ha resultado herida este miércoles por la mañana en un accidente de tráfico en A Coruña. La conductora chocó por alcance contra otro coche cuando circulaba por la avenida de San Cristóbal en dirección A Grela.

Según informa la Policía Local, el siniestro tuvo lugar sobre las 08:10 y la mujer necesitó asistencia sanitaria, por lo que fue trasladada por el 061 al Hospital HM Modelo.

Como consecuencia del accidente, se han producido importantes retenciones de tráfico en la avenida de Alfonso Molina y Matogrande, provocando que el tráfico circule lento hasta el tramo que conecta con la avenida de Linares Rivas.