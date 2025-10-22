El Concello de A Coruña finaliza las concesiones de cuatro aparcamientos subterráneos de la ciudad

En los primeros seis meses del año 2026, el Concello de A Coruña sacará de nuevo a licitación el servicio de cuatro aparcamientos subterráneos de la ciudad. Se trata de los ubicados en María Pita, plaza de Galicia, San Cristóbal y Maestro Mateo, todos ellos administrados hasta ahora por Aparcamientos Reo S.A., pero cuya concesión rescata ahora el gobierno local por falta de actividad en la empresa.

"Hai máis dunha década que esta empresa non ten actividade, polo que declaramos caducada a concesión e se mellorarán estes espazos", explicó esta mañana la alcaldesa, Inés Rey, después de su aprobación en la Xunta de Goberno Local.

Esta acción forma parte de la nueva normativa de concesiones municipales, presentada el pasado mes de junio, y que contempla la creación de un registro público y anual de las mismas. Además, en la norma se establecieron plazos para regular los pagos pendientes. En el caso de los aparcamientos —que suponen el activo que concentra más deudas—, el plazo acabó el mes pasado.

Así, en el caso de los espacios gestionados por Aparcamientos Reo desde 1986, con caducidad en 2035 y que suman unas 600 plazas, estos párkings se licitarán el próximo año por el periodo que quedaba pendiente de la anterior concesión, unos 10 años.

Los usuarios permanentes de estos aparcamientos no se verán afectados por el cambio en la empresa adjudicataria ya que los cambios solo influyen en las plazas de rotación, según detalló la alcaldesa.