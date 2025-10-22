O Castrillón, en A Coruña, avanza hacia su finalización urbanística tras la aprobación del PERI

Los 150 propietarios de terrenos del Castrillón, junto con representantes de Aliseda, Fundación Juana de Vega, Sareb, el Ayuntamiento de A Coruña y varias mercantiles, aprobaron hoy en asamblea el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y la Evaluación Ambiental Estratégica que permitirán completar urbanísticamente el barrio.

Una vez rubricados, la Junta de Compensación trasladará los documentos al Ayuntamiento, que dará inicio a los trámites pertinentes. El primer paso será remitir la evaluación ambiental a la Xunta de Galicia para su revisión y exposición pública, según la normativa vigente.

El proyecto incorpora estudios de soleamiento anual de las nuevas edificaciones y de movilidad urbana, así como soluciones mecánicas para salvar la orografía del terreno, como un ascensor inclinado que conectará la calle Montes con Antonio Ríos y una rampa en espiral hacia el IES de Monelos.

El desarrollo urbanístico respeta la edificabilidad prevista en el Plan General de 2013, 136.704,50 metros cuadrados, y aumenta el suelo destinado a uso público, superando el 63% del total. Se apuesta por modelos europeos que equilibran la escala urbana y humana, fomentando la movilidad, la permeabilidad y la conexión entre manzanas, evitando edificaciones en pantalla.

Los propietarios, que llevan más de 20 años esperando ejercer sus derechos edificatorios, destacan que ya han cedido altruistamente más de 55.000 metros cuadrados para el Parque de Oza, 5.000 metros cuadrados para el Centro Deportivo municipal y miles de metros cuadrados para calles y ampliaciones educativas, beneficiando a toda la comunidad del Castrillón, según han indicado en nota de prensa.