Los cambios en las terrazas de A Coruña variarán según la zona en la que se encuentren

Dentro de algo más de un año, en diciembre de 2026, las terrazas de los locales de hostelería de A Coruña habrán sufrido modificaciones. Este es el plazo inicial con el que trabaja el Concello de A Coruña, que de manera reciente ha anunciado cambios en estos espacios en toda la ciudad pero especialmente en la plaza de María Pita.

La nueva ordenanza es todavía un borrador en proceso de redacción, pero ya aborda algunos detalles que deberán poner en marcha los hosteleros, previsiblemente antes de que termine este año.

Así, la idea en algunas zonas es unificar criterios estéticos, aunque con diferencias según dónde se encuentren. Aquellos espacios dentro de lo denominado como zona Pepri (Plan especial de protección y reforma interior de la Ciudad Vieja y Pescadería) como María Pita, la Marina o la Ciudad Vieja tendrán criterios más estrictos por tratarse de espacios protegidos, aunque se diferenciarán entre sí con cambios específicos.

Este lunes, los hosteleros de la ciudad mantuvieron una reunión en María Pita con la alcaldesa, Inés Rey, y otros miembros de la corporación municipal, en un encuentro que la regidora valoró como muy positivo.

En lo relativo a los posibles cambios en el resto de terrazas, los detalles están todavía en el aire, aunque la regulación aquí será más laxa y afectará a toda la ciudad. "El borrador contempla unos cambios en los criterios estéticos en determinadas zonas y la ordenanza será de aplicación en toda la ciudad", explicó este martes la alcaldesa.

Con la normativa todavía por definir, ambas partes acordaron realizar una comisión de seguimiento más reducida para que sea más operativa. Así, con la vista puesta en finales del 2026, Rey afirmó que "habrá un nuevo modelo más elegante e integrado" en el caso de la plaza de María Pita, donde la concesión de las actuales terrazas venció en el 2022.

Ese modelo inicialmente planteado se inspira en el de Donostia-San Sebastián: unas estructuras autoportantes con toldos a dos aguas que puedan desplegarse y recogerse con facilidad. La pérdida de los espacios cubiertos preocupa entre el sector ante las inclemencias del tiempo, especialmente durante el invierno.

Otro aspecto que abordará la normativa es el de las terrazas habilitadas en zonas de aparcamiento. En este sentido, los locales que tengan una en estos espacios y otra en la acera no podrán mantener ambas —como se facilitó durante la época de la pandemia— y deberán optar de manera definitiva por una de ellas.