Bergondo (A Coruña) convoca una manifestación contra la supresión del baipás de Infesta

Bergondo, en A Coruña, ha convocado una manifestación para el próximo martes 28 de octubre, a las 12:00, en la carretera DP-0105, al lado del Hotel Luso, contra el proyecto del Ministerio de Transportes que prevé la supresión del baipás de Infesta.

La protesta se desarrollará bajo el lema "Por unha alternativa xusta. Cortiñán non se mutila".

El gobierno local critica que la alternativa inicial del Ministerio "afecta gravemente a nuestros vecinos y vecinas, a nuestro urbanismo y territorio", y lamenta que se haya desestimado la opción que propuso el propio Ayuntamiento, conocida como Alternativa 5S, al considerarse "no viable técnicamente".

Según el Ministerio, la solución elegida, denominada Alternativa 6, "cumple la normativa, no genera problemas de explotación y no afecta directamente a viviendas, naves ni a la subestación", además de contar con un informe ambiental favorable.

Pero el Ayuntamiento no comparte este diagnóstico: "Esa solución es dañina para una zona concreta de la parroquia de Cortiñán, devalúa propiedades y deja atrapadas a varias viviendas en la servidumbre ferroviaria", señalan.

El consistorio argumenta que la Alternativa 5S es "más sensata, más económica y más justa", ya que adapta los trazados previamente estudiados, elimina viaductos innecesarios y reduce el número de expropiaciones.

"Con nuestra propuesta se evita mutilar el urbanismo de Cortiñán y se protege tanto el territorio como la tranquilidad de los hogares", defienden.

El Ayuntamiento de Bergondo ha presentado ya un recurso formal contra la decisión del Ministerio, y anima a la ciudadanía a participar en la movilización del martes para reclamar una solución que "respete a las personas, a las viviendas y al entorno".