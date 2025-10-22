El barrio de Someso, en A Coruña, tendrá un área de estacionamiento para autocaravanas

La zona de Someso en A Coruña contará en las próximas semanas con un área específica para estacionamiento de autocaravanas. En concreto, se situará en una explanada situada en los alrededores de la avenida de la Universidad, cerca del edificio de Expocoruña.

Esta actuación, que se encuentra en ejecución, supone una inversión de alrededor de 25.000 euros y forma parte de las políticas de mejora de la movilidad y de la ordenación de los usos turísticos en la ciudad impulsados por el Gobierno municipal.

La nueva área contará de todas las dotaciones necesarias para ofrecer un servicio completo a las personas viajeras: puntos de vertido para aguas grises y residuales, abastecimiento de agua, iluminación y espacios habilitados para pernocta segura. Además, su ubicación está conectada con el centro urbano gracias a la proximidad de una parada de autobús urbano, por la que pasan las líneas 5 y UDC.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, destacó que "con esta intervención creamos un espacio específico y dotado para autocaravanas, un servicio necesario que permitirá, además, descongestionar otras zonas como el aparcamiento de la Torre de Hércules, donde venían estacionando de manera continua sin que ese espacio estuviese pensado para ese uso".

Asimismo, Díaz señaló también que esta actuación "contribuye a una movilidad más racional, pensada para facilitar el acceso a la ciudad de manera ordenada y segura".