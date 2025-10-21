La sede de la Policía Local de Betanzos (A Coruña) se ubicará desde el miércoles en el edificio del Liceo

La Policía Local de Betanzos traslada sus oficinas desde mañana, miércoles día 22, al edificio Liceo. De esta forma, ocupará la zona que hasta ahora albergaban los servicios de urbanismo, que se mantendrán también en el edificio, aunque en la zona más próxima a la Alameda, junto al departamento de Obras. El resto de servicios de atención a los vecinos se mantendrán en las oficinas del Liceo.

El horario de atención al público de las oficinas de la Policía Local será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, con un servicio permanente de 24 horas telefónico para servicios de información general, atestados y objetos perdidos en el 981 770694 y de emergencias en el 981 770602.

Para la adaptación de las nuevas dependencias, el Concello realizó distintos trabajos de adaptación que incluyeron la construcción de vestuarios, oficinas de atención, despachos y armero. Será el paso intermedio como sede policial que, como anunció en su día el Concello, se ubicará en un futuro en el antiguo edificio de Sindicatos.

Con el traslado de la Policía Local se liberan sus antiguas instalaciones del casco histórico que albergarán un centro museístico por una parte y el centro de información turística por otra. El proyecto completa la rehabilitación del inmueble con la idea de crear ese Centro de Información Turística (CIT) con la potenciación del conocimiento de la ciudad con una zona documental museística permanente sobre el antiguo Reino de Galicia que mantenga el interés y visitas de los betanceiros/as y de los foráneos y espacios para conferencias o charlas, promoviendo la actividad.

Precisamente, la Diputación y el Concello firmaron un protocolo de intenciones para la puesta en marcha de esta exposición que tiene como objetivo contribuir a la difusión de la historia e identidad de Galicia a través de una instalación museográfica estable.

Junto a esta parte dedicada al museo, también se habilitará un espacio para los servicios turísticos, trasladando a estas instalaciones la oficina municipal de Turismo, situada ahora en el edificio Liceo. Este espacio que ahora ocupa la oficina formará parte de los accesos al edificio Liceo.