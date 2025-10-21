Patrulla de la Policía Nacional. Policía Nacional

A Coruña

La Policía Nacional sofoca esta madrugada un incendio en el portal de un edificio de A Coruña

Los agentes lograron extinguir el fuego antes de que llegasen los bomberos al lugar

Esta madrugada del lunes al martes, los bomberos de A Coruña recibieron un aviso por un incendio en un edificio en la calle Alcalde Lens en el Agra del Orzán. A su llegada al lugar, el fuego ya había sido apagado por agentes de la Policía Nacional.

Según se recoge en el informe de bomberos, los hechos ocurrieron sobre las 02:54 de la madrugada y se debieron a un pequeño incendio en el portal del edificio, que provocó la acumulación de humo en las escaleras. Por suerte, no hubo que lamentar daños materiales de importancia ni tampoco heridos.