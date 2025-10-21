A Coruña avanza con la implantación del quinto contenedor: estos son los barrios que ya lo tienen @EloyTP

A Coruña avanza día a día con la implantación del quinto contenedor, que estará disponible antes de que termine 2026 en todos los barrios. Así, el ayuntamiento ha modificado ya 1.200 contenedores, a un ritmo de 130 al día.

Este nuevo sistema de recogida de residuos urbanos implica que la ciudadanía tendrá que usar, desde ahora, el contenedor de la tapa amarilla solo para envases (bricks, latas, envases de plástico...) y que se introduce uno nuevo, de tapa gris, para la fracción resto (restos de barrido, colillas, productos de higiene femenina o pañales, entre otros).

Esta nueva fase de expansión finalizará a finales de noviembre e incluye siete rutas de recogida. O Castrillón, Oza, Os Castros, Os Mallos, Sagrada Familia, Agra do Orzán, O Ventorrillo, Bens, Os Rosales y Labañou son las zonas afectadas.

La primera fase, por otro lado, se desarrolló en las tres primeras rutas: Novo Mesoiro, Mesoiro, Feáns, Urbanización Breogán, Estación y Lonzas, Primera y Segunda fase de Elviña, Monelos, Barrio das Flores, Matogrande, Eirís de Arriba y el entorno del Coliseum y Pedralonga.

Esta semana, además, da comienzo una campaña de comunicación sobre el quinto contenedor que incluye acciones de calle y charlas informativas. El ayuntamiento está enviando correos electrónicos a las asociaciones y se pondrá a su disposición para organizar, en cada zona, actividades y encuentros destinados a explicar a la vecindad la nueva forma de recoger la basura en la ciudad.