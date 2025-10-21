Una conductora resulta herida tras un accidente de tráfico en la AP-9 en dirección A Coruña

Accidente en la AP-9 a la altura de A Barcala esta mañana. DGT

En la mañana de este martes, en torno a las 09:06 horas, una mujer ha tenido un accidente de tráfico en la AP-9 a su paso por A Barcala tras haber sufrido una salida de vía. El suceso tuvo lugar entre los kilómetros 7 y 8, cerca de los municipios de Oleiros y Cambre.

Al recibir el aviso, el 112 Galicia movilizó hasta el lugar a una ambulancia del 061, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y los bomberos de Betanzos. La mujer tuvo que ser trasladada debido a las heridas que presentaba.

Además, el accidente, que se produjo en sentido A Coruña, obligó a cortar temporalmente un carril, generando grandes retenciones en el tráfico de la zona al haber tenido lugar en las primeras horas de esta mañana.