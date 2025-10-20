La Xunta destina más de 143 millones a A Coruña en 2026, con el nuevo CHUAC como gran inversión

La Xunta de Galicia invertirá 143,6 millones de euros en la ciudad de A Coruña durante 2026, una cifra que supone un fuerte impulso a las infraestructuras sanitarias, la vivienda y la formación tecnológica.

El nuevo CHUAC será el gran protagonista, con 43,7 millones de euros destinados a su construcción y equipamiento, consolidándose como la mayor obra pública en marcha en Galicia.

En el ámbito sanitario, además del hospital, destacan los 4,4 millones para el centro de salud de Santa Lucía, los 722.000 euros para la unidad de reproducción asistida y 1,1 millones para la reparación de las fachadas y galerías del Hospital Abente y Lago. A ello se suman 1,7 millones en mobiliario y equipos hospitalarios.

La vivienda pública también gana protagonismo con 13,2 millones para nuevas promociones y 1,34 millones para el desarrollo de suelo residencial, junto a una partida de 220.000 euros del programa Rexurbe para la regeneración urbana.

En paralelo, se reservan 225.000 euros para el convenio de la fachada marítima y 280.000 euros para el edificio del Parrote, en colaboración con la Autoridad Portuaria.

La educación y la formación profesional reciben 4,3 millones de euros en obras, con intervenciones en el CIFP Paseo de los Puentes (400.000 euros), el IES Agra do Orzán (1 M€), el CIFP Ánxel Casal-Monte Alto (2,2 millones de euros) y el CIFP Imaxe e Son (670.000 euros).

Además, se invertirán 4,1 millones en la Cidade das TIC, donde se creará un nuevo centro de formación especializado en empleos vinculados a la transición verde.

La cultura y la investigación también tienen su espacio: 2,1 millones para el CITIC, 1,9 millones para el CICA, 695.000 euros para el Citeec, 250.000 euros para la Filmoteca de Galicia y 140.000 euros para el Centro Coreográfico. El mercado de artesanía alimentaria contará con 140.000 euros, mientras que la restauración de la cubierta de la Orden Tercera dispondrá de 300.000 euros.

En el ámbito social, la residencia Torrente Ballester recibirá 3,8 millones para su remodelación, y se destinan 4 millones al funcionamiento de la residencia pública de Eirís. También se contemplan 7 millones de euros para la gratuidad de las escuelas infantiles, beneficiando a 3.375 niños coruñeses.

El capítulo deportivo incluye 500.000 euros para mejoras en el Polideportivo de Elviña II y 690.383 euros en patrocinios a clubes deportivos locales, mientras que la Torre de Hércules contará con 930.776 euros para obras de conservación.

Por otro lado, la justicia y la eficiencia energética reciben atención con 2 millones de euros en los juzgados de Plaza de Monforte, 831.000 euros para la sede de la Xunta en Monelos y 666.000 euros en obras menores en los juzgados de la ciudad. La nueva residencia universitaria contará con una partida inicial de 100.000 €.

Finalmente, los programas de impulso económico suman cantidades significativas: 29,2 millones para políticas formativas de empleo, 5,2 millones para el emprendimiento y la economía social, 3,6 millones para ayudas a autónomos y 400.000 euros para los bonos comercio. Además, el Consorcio para la Promoción de la Música dispondrá de 3,6 millones de euros, un 10 % más que en 2025.