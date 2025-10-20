¿Qué tiempo hará este lunes en A Coruña?

La incidencia del otoño se sigue haciendo notar en la ciudad de A Coruña que, después de un fin de semana pasado por agua, comienza una nueva semana de octubre con pronóstico de lluvias. La incidencia de las borrascas situadas cerca del territorio gallego influirá en el tiempo en la ciudad, en un día en el que se esperan precipitaciones.

La lluvia comenzará sobre las 13:00 horas de acuerdo con la predicción de Meteogalicia y continuará con el paso de las horas hacia la noche. Los cielos se mantendrán con nubes y claros, en un día en el que las temperaturas serán algo más frescas aunque agradables.

Así, los termómetros se moverán entre los 17 grados de mínima y los 20 grados de máxima, llegando a generar una sensación de bochorno hacia el mediodía. El viento también soplará desde el suroeste, aunque lo hará con rachas débiles de hasta 18 kilómetros por hora.

Con la llegada de la noche los cielos se irán nublando hasta prácticamente cubrirse, anticipando un martes también protagonizado por las lluvias. Para mañana las temperaturas ascenderán ligeramente, hasta los 18 grados de mínima y los 22 grados de máxima, y las precipitaciones solo darán un respiro en las primeras horas de la tarde.

Con el avance de la semana las lluvias se harán todavía más presentes, con el jueves como el día con una mayor probabilidad de lluvia y el comienzo del descenso de las temperaturas.