Aemet activa la alerta en A Coruña por lluvias y olas de 5 metros: estas serán las zonas más afectadas

El buen tiempo ya es cosa del pasado: el otoño comienza a dejar en A Coruña sus primeras lluvias. Tras un fin de semana de inestabilidad, la semana seguirá con condiciones similares, al menos hasta el jueves.

Una cadena de frentes atlánticos traerá lluvias y una masa de aire más fresca, con el consiguiente descenso de las temperaturas. Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos de nivel amarillo en A Coruña.

Alerta amarilla por lluvias y temporal costero

Esta semana, A Coruña estará bajo la influencia de una circulación atlántica, lo que provocará el paso de varios frentes que dejarán lluvias y temporal marítimo, con olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura significativa.

Las precipitaciones serán más intensas y persistentes en el oeste de Galicia. Por ello, la Aemet ha activado la alerta amarilla entre las 18:00 horas de hoy lunes y las 05:59 horas de mañana martes, con lluvias que podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Este temporal también afectará al mar, donde se espera oleaje complicado. Se prevén vientos del oeste y suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del oeste de 4 a 5 metros en la zona de Ortegal-Bares.

20/10 11:30 AVISOS hoy y mañana | Galicia: costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

La alerta amarilla se mantendrá activa desde hoy por la tarde hasta el miércoles. A partir del jueves o viernes, se prevé un tiempo más seco, aunque con cielos nublados y temperaturas en descenso, que podría situarse en 15 grados de máxima.

Sin embargo, todavía es pronto para confirmar la previsión, ya que el jueves entrará otro frente por el noroeste, asociado a otra borrasca que se mueve por las islas Británicas, lo que ayudará a mantener la inestabilidad y la nubosidad.

Con el paso de esta cadena de frentes, se espera que esta semana las temperaturas comiencen a ser algo más frescas. De hecho, en estos momentos, se prevé que las temperaturas máximas no superen los 15 grados durante el sábado y el domingo.