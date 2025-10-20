Accidente en el kilómetro 13 de la AP9.

Accidente en el kilómetro 13 de la AP9. DGT - Eloy TP

A Coruña

Un accidente en la AP-9 a la altura de Cecebre, en Cambre (A Coruña), provoca retenciones

Una camioneta quedó volcada en el kilómetro 13 tras sufrir una salida de vía

Este lunes ha arrancado en la comarca de A Coruña con retenciones en la AP-9 debido a un accidente. El suceso se produjo en torno a las 09:00 horas en el kilómetro 13, a la altura de Aldea de Arriba en Cecebre, cuando una camioneta sufrió una salida de vía quedando volcada en la autopista. 

En un primer momento varios particulares dieron aviso a los servicios de emergencias, que movilizaron una ambulancia hasta el lugar. Sin embargo, poco después el propio conductor alertó también del accidente al 112, afirmando estar bien y fuera del vehículo, por lo que no llegó a necesitar asistencia médica.

Retenciones en la AP-9 en el kilómetro 14.

Retenciones en la AP-9 en el kilómetro 14. DGT

El accidente ha provocado retenciones en la autopista desde el kilómetro 14, entre Seixurra y Aldea de Arriba, en sentido A Coruña, quedando el carril izquierdo cerrado temporalmente.