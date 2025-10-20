Un accidente en la AP-9 a la altura de Cecebre, en Cambre (A Coruña), provoca retenciones

Este lunes ha arrancado en la comarca de A Coruña con retenciones en la AP-9 debido a un accidente. El suceso se produjo en torno a las 09:00 horas en el kilómetro 13, a la altura de Aldea de Arriba en Cecebre, cuando una camioneta sufrió una salida de vía quedando volcada en la autopista.

En un primer momento varios particulares dieron aviso a los servicios de emergencias, que movilizaron una ambulancia hasta el lugar. Sin embargo, poco después el propio conductor alertó también del accidente al 112, afirmando estar bien y fuera del vehículo, por lo que no llegó a necesitar asistencia médica.

Retenciones en la AP-9 en el kilómetro 14. DGT

El accidente ha provocado retenciones en la autopista desde el kilómetro 14, entre Seixurra y Aldea de Arriba, en sentido A Coruña, quedando el carril izquierdo cerrado temporalmente.