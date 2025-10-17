Francina Armengol visita A Coruña y suscribe un convenio con la Real Academia Galega

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha visitado este mediodía A Coruña. En concreto, a las 13:30 se ha personado en el palacio de María Pita, donde fue recibida por la alcaldesa, Inés Rey, y por el presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo.

Tras las fotografías de rigor, la tercera autoridad del Estado ha firmado en el libro reservado a las autoridades que visitan la ciudad herculina. Un extenso mensaje que ha acompañado de su rúbrica y la fecha.

Además, se llevó a cabo el tradicional intercambio de regalos por parte de ambas instituciones. Inés Rey le entregó una figura de María Pita de Sargadelos, mientras que recibió un León tan característico del Congreso. Además, se intercambiaron varios libros.

Francina Armengol firmando en el libro de honor. Quincemil.

A partir de ahí, continuó una visita guiada por el salón de plenos y diferentes estancias anexas, donde le fueron explicando a Armengol los pormenores de cada uno de los lugares y las diferentes actuaciones históricas que habían tenido lugar en ellos.

A renglón seguido, Armengol y Monteagudo suscribieron el acuerdo por el cual ambas entidades colaborarán en la formación, el conocimiento y la difusión de la lengua gallega en el ámbito jurídico. También firmó en el libro de autoridades de la Real Academia Galega.

Henrique Monteagudo agradeció a Armengol su presencia y las gestiones realizadas para que el gallego sea un idioma oficial y utilizable en la cámara de representación popular, y se puso a su disposición para seguir colaborando en ese camino.

Por su parte, Armengol recordó la sensibilidad que ella tiene con las lenguas autonómicas debido a su origen, y la importancia de que las traducciones de las leyes sean fieles y realizadas de una forma correcta debido a la incidencia que tienen en la sociedad.

Antes, Ines Rey explicó que es un orgullo que la cámara muestre esa "sensibilidad" con el uso de las lenguas cooficiales como el gallego.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, también estuvo presente en un acto que contó con presencia de otros representantes municipales.