La mujer atropellada por un autobús en A Coruña este miércoles continúa ingresada en estado grave

La mujer atropellada por un autobús en el Pórtico de San Andrés de A Coruña este miércoles continúa ingresada en la UCI en estado grave. La señora de 73 años fue trasladada ayer de urgencia al CHUAC después de resultar herida grave al arrollarle un autobús cuando cruzaba el paso de peatones en el entorno de la Iglesia Castrense.

Sucedió a las 12:25 de la mañana de este jueves, cuando procedía a cruzar por un paso sin regular en el momento en el que el autobús realizaba el giro desde Orzán hasta la calle Pórtico. En este momento el vehículo impactó contra la señora, causándole heridas que obligaron a su traslado al centro hospitalario debido a su estado.

Así, según han trasladado fuentes del CHUAC, la señora se encuentra en estos momentos ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, con pronóstico grave.

La Compañía de Tranvías, por su parte, "lamenta el accidente ocurrido esta mañana" e indica que "hemos iniciado una investigación interna, además de ponernos a disposición de las autoridades en lo que sea necesario. Nos mantenemos informados de la evolución de la mujer herida y confiamos en su pronta recuperación".