Mañana accidentada en A Coruña: herido un motorista en un choque y atropellado un peatón

Esta mañana se han producido dos percances a nivel de tráfico en A Coruña que han obligado a intervenir a los agentes del equipo de atestados.

A las 10:28, en la carretera de Novo Mesoiro a la altura de la gasolinera, se produjo un choque entre un turismo y una moto, resultando herido en un hombro el conductor de la moto, un varón de 50 años.

El accidente tuvo lugar cuando el turismo salía de un estacionamiento, no viendo su conductor al motorista en el momento de ejecutar la maniobra.

Un poco más tarde, a las 10:35, tuvo lugar un atropello en el cruce entre las calles Rúa Nova y San Andrés, ya en la zona peatonal.

En este caso, fue atropellado un varón de 79 años, que acabó debajo de un camión como consecuencia del suceso. Fue trasladado al CHUAC por una ambulancia del 061 pero, en principio, su estado no reviste gravedad. Presentaba hemorragias en su cabeza, a consecuencia del golpe.