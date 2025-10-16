El funcionariado de Cambre (A Coruña) vuelve a la movilización: estas son sus reclamaciones

La paz laboral en el ayuntamiento de Cambre ha sido un espejismo. Tras la llegada de Diana Piñeiro a la alcaldía, la plantilla le ha dado un tiempo de tregua para tratar de solucionar sus demandas, pero la ruptura unilateral del diálogo el pasado 6 de octubre hizo saltar todo por los aires.

Por ello, esta mañana se han concentrado delante de la casa consistorial demandando soluciones.

Para la junta de personal, la actualización de la Relación de Puestos de trabajo es una necesidad, pero no la solución a todos los problemas.

Reclaman el pago de todo lo que se le debe a los trabajadores, incluyendo en esta reivindicación el pago de la nómina ordinaria antes de que finalice el mes, el pago del complemento de productividad, el pago de la subida del 0,5% aprobado por el gobierno de España con sus atrasos y el pago de las ayudas económicas recogidas en el acuerdo regulador y que se deben correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.

Además, la junta de trabajadores reclama convocar las comisiones pendientes, como son la paritaria, productividad, seguridad y salud, y la del plan de pensiones.

Los trabajadores insisten en que solo está constituida la paritaria y, además, denuncian que hay trabajadores que están haciendo voluntariamente aportaciones a sus planes de jubilación descontándose de la nómina y que estas no se están transfiriendo a la entidad bancaria.

Por último, reclaman la aprobación de la propuesta de complemento de la carrera horizontal elaborada por la junta de personal, con efectos del 1 de enero del 2026.

El gobierno local, por su parte, insiste en la necesidad de sacar adelante la Relación de Puestos de Trabajo y para ello ha conformado una comisión formada por funcionarios habilitados nacionales y del nivel A1, sin contar con la representación sindical.

El ayuntamiento se manifiesta ante las quejas de las asociaciones deportivas y culturales

El ayuntamiento de Cambre ha emitido esta mañana una nota explicando que desde que ese hizo cargo del gobierno "la prioridad fue regular los servicios básicos y abonar las facturas impagadas a empresas que prestan servicios esenciales, hasta ahora 2.600.000 euros pagados. Tenemos presente lo que queda de deuda con el resto de empresas y asociaciones, la mayor parte de ellas llevan años sin recibir ningún ingreso por parte del ayuntamiento".

Insisten en que "el abandono alarmante del mantenimiento de sus instalaciones es más que preocupante. Conocemos la desatención que sufrieron en los últimos años los clubes y el resto de asociaciones, llegando a una situación límite para el ejercicio de su actividad".

Por ello anuncian que "aunque tuvimos una reunión conjunta con ellas, se va a convocar una reunión conjunta el martes 21 de octubre a las 20:30 en el salón de plenos para recoger sus quejas y exponer el trabajo que está haciendo este gobierno con el objetivo de dar respuestas y posibles soluciones a los problemas surgidos por tantos años de abandono".

El comunicado concluye explicando que "la alcaldesa Diana Piñeiro expresa su gran preocupación, asume su responsabilidad y actuará con diligencia y compromiso".