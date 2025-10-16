El Concello da Coruña abre la convocatoria del Bono Taxi 2026

El Concello da Coruña convoca, en régimen de concurrencia no competitiva, las ayudas municipales para apoyar el transporte en taxi de personas con diversidad funcional, conocidas como Bono Taxi. El programa se dirige a vecinos y vecinas empadronados/as en la ciudad con una discapacidad que afecte gravemente a su movilidad e impida utilizar el transporte público colectivo.

"El Bono Taxi es una pieza clave de las políticas sociales del Gobierno local para garantizar la movilidad y la autonomía personal. Adelantamos la convocatoria dos meses para que las personas beneficiarias puedan disponer del servicio ya en el primer trimestre de 2026", señala la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa.

El plazo de presentación de solicitudes será del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2025, ambos incluidos. La tramitación podrá realizarse por vía telemática, a través de la sede electrónica municipal (sede.coruna.gal/sede), y de forma presencial, en el Registro municipal o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Los requisitos principales son tener tres o más años; residencia y empadronamiento en el término municipal de A Coruña; reconocimiento oficial de discapacidad en el que conste que la movilidad está gravemente afectada y que impide el uso de transportes colectivos; no ser titular de un vehículo según el Registro de Vehículos de la DGT; no tener reconocido este beneficio por convenio colectivo, contrato laboral u otro título, ni tener derecho al servicio a través de ISFAS, MUFACE o entidad análoga; no superar la capacidad económica máxima establecida en las bases (210 % del IPREM 2024, calculado según lo indicado en la convocatoria); y estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con el Concello da Coruña.

Asimismo, la concejala recuerda que, frente a la convocatoria del año 2025 —en la que la distribución de vales comenzó el 26 de mayo—, este adelanto de plazos permitirá iniciar la entrega en el primer trimestre del próximo año, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la planificación de las personas usuarias.

Desde el Concello, informan que la información completa (bases, documentación e instrucciones) se encuentra disponible en el BOP del 14 de octubre y en la sede electrónica municipal. Para garantizar una atención a la ciudadanía ágil y accesible, se recomienda la presentación telemática siempre que sea posible.